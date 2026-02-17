Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı

BAKIRKÖY'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın organizatörü olduğu iddia edilen Kemal K., evinde bulunan 1 milyon 670 bin 500 doların kendi parası olduğunu bir süre önce ziynet eşyalarını sattığını iddia etti. Tüm şüpheliler hırsızlık yaptıkları iddialarını kabul etmezken, şüphelilerden Resul S.'nin ifadesinde bazı çuvallar gördüğünü ancak içinde para olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin daha önceden 2 kez girişimde bulunduklarını 3'üncü gelişlerinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlikle korunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi. 11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren şüpheliler, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

3 İLDE OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından araç içerisindeki paraları çaldığı ve hırsızlık organizasyonunun içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 adet Ecstacy Hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri 4 gün süren şüpheliler, bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan yakalananlar arasında Kemal K.'nın evindeki güvenlik kamera görüntülerini sildikleri iddia edilen site yöneticisi ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu öğrenildi.

30 MİLYON DOLARI 3'ÜNCÜ DENEMEDE ÇALMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı soruşturmada polis şüphelilerin olaydan 4 gün önce lüks bir araçla aynı siteye gelerek hırsızlık girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadıklarını tespit etti. Olaydan 2 gün önce yine gelen şüphelilerin ortamın müsait olmaması üzerine bir şey almadan otoparktan ayrıldıkları tespit edildi. 3'üncü kez siteye gelerek bir site sakinin otomobilinin peşinden içeri giren şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirerek kaçtıkları belirtildi.

'EVDE BULUNAN PARA BENİM PARAMDI'

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden olayı organize ettiği iddia edilen Kemal K.'nın poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Evinde bulunan 1 milyon 675 bin doların kendi parası olduğunu iddia eden Kemal K.'nın bir süre önce altın ziynet eşyalarını bozdurduğunu, ticaretten doğan kazançlardan elde ettiği parayı evde tuttuğunu söylediği öğrenildi.

BİR KİŞİ BAZI ÇUVALLAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis tarafından sorgulanan diğer şüpheliler de hırsızlık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Resul S.'nin ise ifadesinde bazı çuvallar gördüğünü ancak içinde para olup olmadığını bilmediğini söylediği belirtildi.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü çalınan paranın bulunması için operasyonların aralıksız sürdüğünü söylediler.