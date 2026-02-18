Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 2 Şüpheli Daha Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 2 Şüpheli Daha Yakalandı

18.02.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de site otoparkından çalınan 30 milyon dolar için 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili, müşteki B.D'nin park halindeki araçlarında muhafaza ettiğini iddia ettiği yüklü miktarda nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek çalışmaları neticesinde, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 14 Şubat'ta İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve 11 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda 1 milyon 599 bin ABD doları, 23 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin organize şekilde olayda hareket ederek planlama yaptıkları, sahte plaka kullandıkları ve olay sonrası delil karartmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtilerek, ifade işlemleri sonrası, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ile bir suça sürüklenen çocuğun tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırladıldı.

Olayda bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, belirlenen adreslerde yapılan aramada da paketlenmiş halde bulunan 100 bin ABD dolarına el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 2 Şüpheli Daha Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:43:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 2 Şüpheli Daha Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.