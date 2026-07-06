Bakırköy\'de Asırlık Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

BAKIRKÖY'de asırlık çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri, ağacı motorlu testereyle keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay, saat 09.15 sıralarında Basınköy Florya Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan asırlık çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrildiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, plaka sorgulaması yaparak aracın sahibine ulaştı. İtfaiye ekipleri ise ağacı motorlu testereyle keserek otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, ekiplerin ağacı yoldan kaldırmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.