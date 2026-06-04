Bakırköy'de "Prestij Cadde" Dönemi: Ebuziya ve Fahri Korutürk Yenileniyor

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'na ulaşımı sağlayan Ebuziya Caddesi ve Fahri Korutürk Caddesi'ni "prestij cadde"ye dönüştürmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.

Bakırköy Belediyesi, ilçe merkezinin en yoğun güzergahlarından Ebuziya Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi'ni prestij cadde haline getirmek için yenileme çalışmalarına hazırlanıyor. Çalışmalar öncesinde belediyenin eğitim salonunda bölge esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ilgili başkan yardımcısı ile belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, cadde yenileme projesinin kapsamı, çalışma takvimi ve uygulama sürecinde izlenecek yöntemlere ilişkin esnafa detaylı bilgi verildi. Ayrıca çalışmalar sırasında yaşanabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi ve sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için esnafın görüş ve talepleri de dinlendi.

Belediye yetkilileri, düzenlemelerle Ebuziya Caddesi ve Fahri Korutürk Caddesi'nin daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtirken, proje süresince esnaf ve vatandaşlarla koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Bölgedeki yenileme çalışmalarının ilgili birimler ve esnafın iş birliğiyle daha koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.