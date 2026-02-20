Bakırköy\'de Kaza: 2 Yaralı

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce seyir halindeki başka bir araca, ardından bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi D-100 Güney yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TK 8258 plakalı otomobil önce seyir halindeki 34 JV 9448 plakalı araca, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu yolda, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.