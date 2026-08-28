Bakırköy'de Kaza: 3 Yaralı
Bakırköy Sahil Yolu'nda cipin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy Sahil Yolu'nda cipin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kennedy Caddesi'nde Zeytinburnu istikametine ilerleyen 34 NEM 169 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrularak orta refüje çarpıp karşı yola geçen araç, iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cipte bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan toplam 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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