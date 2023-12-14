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Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 17 yıl hapis talebi

Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle ev sahibinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy\'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 17 yıl hapis talebi
14.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle ev sahibinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik ile müştekiler Guldzhakhan Krıtchkaı ve Nadir Önüç katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanık Bilik'in 2 Temmuz 2022'de kiracısı Guldzhakhan Krıtchkaı'nın evine gittiği belirtilen mütalaada, burada kiracısı ile evde bulunan Nadir Önüç'e saldırdığı, elinde bu sırada çatal bulunduğu anlatıldı.

Mütalaada, sanığın eve geldiği sırada yanında bulunan ve ismi bilinmeyen bir kişinin daha eyleme iştirak ettiği belirtilerek, saldırıda müştekiler Krıtchkaı ve Önüç'ün basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Sanığın evdeki buzdolabında bulunan cam ürünleri yere vurarak parçaladığı aktarılan mütalaada, elindeki çatalı göstererek kiracısını tehdit ettiği bildirildi.

Mütalaada, sanık Mehmet Cengiz Bilik'in "tehdit", "kasten yaralama", "zincirleme hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 6 yıldan 17 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Dosyası birleşen 2 sanığın da cezalandırılması talep edildi

Mütalaada, ayrıca sanık Bilik'in azmettirmesiyle Nizam Şimşek ve Serdar Ok'un müştekiyi tehdit ettikleri belirtildi.

Bu kapsamda Nizam Şimşek ve Serdar Ok hakkında dava açıldığı ve bu dosyada birleşme kararı verildiği belirtilen mütalaada, bu sanıkların da "tehdit" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Söz verilen taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı'nın ev sahibi olan sanık Mehmet Cengiz Bilik'in kirayı yüzde 100 artırmasına karşı çıktığı belirtilerek, sanığın şiddet uygulayarak müştekiyi evden çıkarmak amacıyla çeşitli yollara başvurduğu anlatılıyor.

İddianamede, 2 Temmuz 2022'de evlerine girerek darbettiği müştekileri tehdit eden sanığın, "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok hakkında, 22 ekim 2022'de müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı'yı tehdit ettikleri gerekçesiyle iddianame düzenlenmişti. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu dava ile birleştirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika
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