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Bakırköy'de minibüslere denetim: İhlal yapan sürücülere ceza kesildi - Son Dakika
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Bakırköy'de minibüslere denetim: İhlal yapan sürücülere ceza kesildi

Bakırköy'de yapılan denetimde, minibüslerde fazla yolcu taşıyan, emniyet kemeri kullanmayan ve eksik koltuk bulunduran sürücülere ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca korsan taşımacılık yapan bir otomobil sürücüsü de yakalandı.

Bakırköy\'de minibüslere denetim: İhlal yapan sürücülere ceza kesildi
12.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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Bakırköy'de minibüslere yönelik denetimde fazla ve ayakta yolcu taşıyan, emniyet kemeri kullanmayan ve eksik koltuk bulunduran sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sivil trafik polislerinin de katılımıyla kural ihlali yapan minibüslere yönelik Ekrem Kurt Bulvarı'nda denetim noktası oluşturuldu. Minibüslere yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, hatalı şoförleri belirledi.

Uygulamada bazı minibüs şoförlerine, "emniyet kemeri kullanmamaktan", "fazla yolcu almaktan", "ayakta yolcu almaktan" ve "eksik koltuk bulundurmaktan" toplam 5 bin 496 lira para cezası verildi.

Ayrıca, uygulama sırasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 lira, yolcusuna da 2 bin 143 lira para cezası uygulandı.

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü Kadir Gürkan Aydın, AA muhabirine, iş yapma sebebiyle bu yola başvurduğunu söyleyerek, yavaş gittiği için tehlikeli olmadığını savundu.???????

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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