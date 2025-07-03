İstanbul Bakırköy'de önce kaldırımdaki demir profile, ardından ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Florya sahilinde Timuçin Ç'nin (41) kullandığı 34 BND 308 plakalı motosiklet, araç girişlerini engellemek amacıyla kaldırıma konulan demir profile çarptı.
Savrulan motosiklet, daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olduğu belirlenen sürücüyü ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Timuçin Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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