Bakırköy'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

07.07.2026 00:24
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Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı, 1 kişi yaralandı.

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UP 8067 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri caddeye dökülen yakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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