Bakırköy'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralı

Bakırköy\'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralı
07.07.2026 17:55
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Bakırköy'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de, kaldırıma çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Florya Yeşilköy Caddesi'nde seyreden, A.U'nun (21) kullandığı 34 DJ 6653 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından ağaca çarpıp takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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