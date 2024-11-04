Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İETT şoförü Ahmet Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Polis Memurunu Şehit Eden İETT Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.