Bakırköy'de ruhsat ve tadilatta para iddiasıyla 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy'de bir iş yerinin ruhsatlandırılması, başka bir iş yerinin ise tadilat işlemleri için müştekilerden para istendiği iddialarına ilişkin Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bakırköy'deki iş yeri çalışma ruhsatı isteyen işletme sahiplerinden para talep edildiği, bu miktarları ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı, işletme sahiplerine paraların ödenmesi için baskı uygulandığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Rıdvan Bayar'ın Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren kuaför dükkanını 24 Temmuz 2024'te kiraladığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak amacıyla Bakırköy Belediye Başkanlığına başvurduğu anlatıldı.

Ruhsat işlemlerinin yürütülmesi sırasında belediye görevlilerinin müştekiden iş yerinin ruhsatlandırılması için 200 bin dolar talep ettiği belirtilen iddianamede, kendisine ait iş yerine ruhsat alabilmek için tüm belgelerini toplayarak hukuka uygun bir şekilde Bakırköy Belediyesine başvuran müştekiden şüphelilerce hukuka aykırı bir şekilde para talep edildiği kaydedildi.

İddianamede, müştekinin talep edilen parayı vermemesi üzerine şüphelilerin kamu gücünü kullanarak müştekiye ait iş yerini hukuka aykırı bir şekilde mühürledikleri ve müştekinin iş yerini kullanmasına izin vermedikleri ifade edildi.

Müştekinin iş yeri ruhsatını alabilmek için şüphelilerin Bakırköy Belediyesindeki makamlarına giderek kendisinden hukuka aykırı para talep edildiğini söylediği aktarılan iddianamede, Bayar'ın tüm çabalarına rağmen şüphelilerin, müşteki üzerinde sürekli baskı kurarak istedikleri parayı tahsil etmeye çalıştıkları, müştekinin tüm baskılara rağmen şüphelilere bu parayı vermediği belirtildi.

İddianamede, Bayar'ın hukuka uygun başvurularına rağmen ruhsat alamayacağını anlaması üzerine şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu anlatılarak, şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Bakırköy Belediyesinden müştekiye ait iş yerinin başvuru evrakının istendiği, bunun ardından da belediye yetkililerinin müştekinin iş yerine giderek mühürleri kaldırdıkları ve müştekiye ait iş yerine ruhsat verdikleri kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek müştekiyi iş yeri ruhsatlandırma sürecinde menfaat teminine zorlayarak atılı irtikap suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Müşteki Mustafa Karacan'a yönelik eylem

İddianamede, müşteki Mustafa Karacan'a ait dönerci dükkanının Ocak 2025'te belediyeden izin alınarak tadilatına başlandığı, belediye zabıta görevlilerince izne aykırılık gerekçesiyle iş yerinin mühürlendiği kaydedildi.

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi şüpheli Erkan Gül'ün iş yerine gelerek mühürleme işlemini çözebileceğini söyleyerek müştekiden 1 milyon lira istediği belirtilen iddianamede, müştekinin Nisan 2025'te şüpheli Erkan Gül'ün gönderdiği kişiye 1 milyon lira verdiği anlatıldı.

Bir süre sonra yapılan tadilatın bir kısmının yıkılması gerektiğinin belediye görevlileri tarafından belirtilmesi üzerine şüpheli Erkan Gül'ün yıkımın önlenmesi karşılığında müştekiden tekrar 1 milyon lira talep ettiği aktarılan iddianamede, bu tutarın şüpheli Gül tarafından yönlendirilen şahsa elden teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede, son olarak şüpheli Gül'ün iş yerindeki tadilatlara ilişkin çok sayıda şikayet bulunduğunu belirterek, şikayetlerin önüne geçilmesi amacıyla 500 bin lira daha verilmesi gerektiğini söylediği, bu tutarın da yine diğer elden ödemelerin yapıldığı aynı şahsa müşteki tarafından teslim edildiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Erkan Gül'ün müşteki Mustafa Karacan'ın iş yerinin mühürlenmesi, tadilat işlemlerinin sürdürülmesi ve ruhsatlandırma süreciyle bağlantılı olarak menfaat teminine zorladığı ve atılı irtikap suçunu işlediği bildirildi.

İstenen cezalar

İddianamede, Bakırköy İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Ali Rıza Akyüz ve Cemalettin Özdemir, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Fazlıoğlu ve Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan hakkında "icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüs etme" suçundan 1 yıl 3'er aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül hakkında "irtikap suçuna teşebbüs" ve "irtikap" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir hakkında ise "icbar suretiyle irtikap suçuna yardım etmeye teşebbüs" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.