Bakırköy'de Tır Kazası Davası Başladı - Son Dakika
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Bakırköy'de Tır Kazası Davası Başladı

Bakırköy'de 11 Mart'ta meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin dava başladı. Tırın sürücüsü Mehmet Fettahoğlu, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılanıyor. Fettahoğlu, savunmasında tırın yükseklik sınırlarını aşmadığını ve kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Fettahoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

30.07.2024 10:45
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Bakırköy'de, 11 Mart'ta üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan tırın sürücüsü sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Fettahoğlu, olay günü çalıştığı şirkete ait tırı kullandığını belirterek, araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK'ün mevzuatı gereği tırın çekici ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin 3 metre 80 santimetreyi geçmesine müsaade edilmediğini, tırın arkasındaki sehpanın da 1 metreden yüksek olamayacağını söyledi.

Olay günü, kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden geçerken bir sorun yaşamadığını dile getiren Fettahoğlu, "Kazanın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Aynı yerden geçerken konteyner boştu. Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu. Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm." dedi.

Sanık, köprü virajlı olduğu için buraya çarpan tırın yoldan savrulmasına neden olduğunu, aracın içindeki yükten dolayı da devrildiğini ifade etti.

Duruşmada dinlenen tanık Yunus Aytekin, tırın 2-3 araç arkasında olduğunu, sanığın hızını kesmediğini, köprüye çarptığını ve maktullerin bulunduğu aracın üstüne devrildiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı tırla ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtiliyor.

Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği anlatılan iddianamede, kazada otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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