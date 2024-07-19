Bakırköy'de tırın alt geçide çarpması sonucu yol tekrar açıldı - Son Dakika
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Bakırköy'de tırın alt geçide çarpması sonucu yol tekrar açıldı

Bakırköy'de seyir halindeki bir tırın alt geçide çarpması sonucu yol trafiğe kapatılmıştı. Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden açıldı. Aynı alt geçitte daha önce de bir tırın bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

19.07.2024 15:03
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Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Tır ve dorsesi iki vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda tek yönlü kapatılan trafik, yeniden açıldı.

Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İtfaiye, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de tırın alt geçide çarpması sonucu yol tekrar açıldı - Son Dakika

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