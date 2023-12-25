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Bakırköy'de Türk askerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Türk askerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan 4 şüpheliden 2'si 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy\'de Türk askerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:00
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BAKIRKÖY'de, Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret'  ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA
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