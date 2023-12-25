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Bakırköy'de Türk askerine hakaret eden 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bakırköy'de Türk askerine hakaret eden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve dijital platformlarda yayınlamak üzere çekim yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

25.12.2023 - 16:57,
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BAKIRKÖY'de, Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve dijital platformlarda yayınlamak üzere çekim yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek. dedi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU 57 HESAP HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek. ifadelerini kullandı.

Bakırköy\'de Türk askerine hakaret eden 4 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakırköy'de Türk askerine hakaret eden 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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