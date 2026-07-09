Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bakırköy'de 2 otomobilin içine düzenekle gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu.

Otomobillerde bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda, 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin euro ve 1 cep telefonu geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Ç'nin ikametinde yapılan aramada ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar ve 13 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.