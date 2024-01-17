Bakırköy\'de Yeraltı Kablolarının Yangınında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, BAKIRKÖY'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, 11.40 sıralarında Cevizlik Mahallesi Fahri Korkut Caddesi'nde ki yeraltı elektrik hattında çıktı. Kablolardan çıkan dumanlar, yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

"ÇARŞIYI DUMANLAR SARDI"

Esnaf Murat Polat, "Burada elektrik patlaması oldu, eski kablolardan dolayı. Aşağı çarşıyı dumanlar sardı. Sağlık ekipleri falan geldi. Şuan için bir sorun yok. Dumandan etkilenenler oldu, onlarda sağlık ekipleri müdahale etti." Dedi.