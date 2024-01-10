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Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Bakırköy'de meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza yapan cip sürücüsü gözaltına alındı. Olayda 5 araçta hasar meydana geldi.

Bakırköy\'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
10.01.2024 - 10:29,
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Özgür EREN/İSTANBUL, BAKIRKÖY'de, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazaya karışan cip sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Rauf Orbay Caddesi yan yolda saat 08.30 sıralarında, Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. 34 HNR 71 plakalı cip sürücüsü Gökhan K., yan yalda seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kayberek park halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Cip, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Zafer K.'ya ilk müdahale, olay yerinden yapıldıktan sonra şoför, ambulansla hastaneye götürüldü.

Cip sürücüsü Gökhan K. ise polis merkezine götürüldü. 5 araçta hasar oluştu.

Kaynak: DHA
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Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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