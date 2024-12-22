Bakırköy\'deki Üst Geçide TIR Çarptı, Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bakırköy'de daha önce de kazaların yaşandığı üst geçide üzerinde kamyonet bulunan TIR çarptı. Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi. 12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra da defalarca kere kazaların yaşandığı üst geçide bu kez de üzerinde kamyonet yüklü TIR çarptı. Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.