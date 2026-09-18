Bakırköy merkezli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonlarında aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bugün 18 şüpheli için gözaltına alınmaları, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanımı", "tedariki" ve "fuhuş" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı da yer alıyor.