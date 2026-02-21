Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Yazar Ayşe Övür Oldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar, arkeolog ve rehber Ayşe Övür oldu.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, bu hafta kadın hareketini ele aldı. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın konuğu yazar, arkeolog ve rehber Ayşe Övür oldu. "Antik Çağdan Günümüze Kadın Hareketinin Yükselişi" başlıklı söyleşide Övür, kadınların tarih boyunca toplumsal hayattaki yerini, mücadele süreçlerini ve elde edilen kazanımları arkeolojik bulgular ve tarihsel veriler ışığında değerlendirdi. Antik dönemden bugüne uzanan süreçte kadınların sosyal, siyasal ve kültürel alandaki dönüşümünü aktaran Övür, katılımcılara kapsamlı bir tarihsel çerçeve sundu. Söyleşi boyunca dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Övür, kadın hareketinin günümüzdeki yansımalarına ve geleceğe dair öngörülerine de değindi. Programa katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin ilçedeki sosyal yaşama katkısına dikkat çekti. Yoğun ilgi gören programın sonunda Ayşe Övür, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Bakırköy'e kadın elinin değdiğini görüyorum"

Ayşe Övür, "Buraya gelmek benim için bir onur, Bakırköy Belediyesi'ne daveti için çok teşekkür ederim. Bakırköy'e çok sık geliyorum ve buradaki değişimi fark ediyorum. Bakırköy'e kadın elinin değdiğini görüyorum. Buradaki kültür sanat etkinliklerine katılmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.