2. Türk Dünyası Anesteziyoloji ve Reanimatoloji Kongresi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle ilki 2025'te Özbekistan'ın Buhara şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Anesteziyoloji ve Reanimatoloji Kongresi'nin ardından, ikinci kongre bu yıl Azerbaycan'da yapıldı.

Kongre, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) tarafından Azerbaycanlı hekimlere çeşitli kurslar verildi.

Bu kapsamda ultrason eşliğinde anestezi, yatak başı ultrason, hava yolu ve mekanik ventilasyon ile sürekli renal replasman tedavisi kursları düzenlendi.