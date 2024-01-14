Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Trafikte araçlar güçlükle hareket ederken bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçlar, vatandaşların yardımıyla yoluna devam etti.

Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

Bakü ve civar illerde olumsuz hava koşullarının 16 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.