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Bakü'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bakü'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar güçlük çekti. Kar yağışı ulaşımda aksaklıklara ve buzlanmaya yol açtı. Yoldan çıkan araçlar vatandaşların yardımıyla yoluna devam etti. Çocuklar ise karla kaplı alanlarda oyun oynadı. Olumsuz hava koşullarının 16 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Bakü\'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
14.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:37
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Trafikte araçlar güçlükle hareket ederken bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçlar, vatandaşların yardımıyla yoluna devam etti.

Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

Bakü ve civar illerde olumsuz hava koşullarının 16 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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