Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Ankara- Aksaray kara yolunda A.P. yönetimindeki 33 APB 093 plakalı otomobil bariyere çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Dilan Polat'ın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bala'da Kaza: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı - Son Dakika
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