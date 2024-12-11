Balçova Belediye Başkanı, Okul Aile Birlikleriyle Bir Araya Geldi

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(İZMİR)- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçedeki devlet okullarının aile birlikleri temsilcileri ile bir araya geldi. Okul aile birliklerinin ekonomik zorluklara rağmen büyük bir mücadele verdiğini belirten Yiğit, "Olmayanı yaratmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçedeki okul aile birliklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Belediyeye bağlı Orman İçi Kafe'de bir araya gelen Yiğit, yaptığı konuşmada "Sizler büyük bir mücadele içerisindesiniz. Nasıl bir mücadele bu? Kadına, çocuğa, yaşlıya zarar vermeyen, sanatta, sporda, bilimde önde olan bir toplum yaratmak için olmayan koşulları zorlayan insanlarsınız. Bu noktada bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'de hangi kuruma giderseniz gidin. Özel sektör de dahil olmak üzere çok büyük ekonomik problemler var. Gerçekten iyi şartlar tamamen ekonomiye bağlanmış durumda. Maalesef okullardaki sorunlar gibi belediyemizde de ekonomik problemler var. Ancak hiç bir zaman biz bir bahanenin arkasına sığınamayız. Bunu ben her yerde söylüyorum. Olmayanı yaratmaya çalışacağız. Aynı sizlerin yaptığı gibi. Sizlerin mücadelesi gibi. Bizler de dışarda mücadele ediyoruz. 'Belediyeye nasıl para getiririz' diye var gücümüzle çalışıyoruz. İyi bir noktaya da geldik. Bunu daha ileriye götüreceğiz" dedi.

Talepler yazılı olarak alındı

Okul aile birliklerinin taleplerini, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini buluşma öncesinde yazılı olarak aldıklarını ve dosya haline getirdiklerini belirten Yiğit, "İsteklerinizi sırasıyla zaman içinde çözmeye çalışacağız. İstekleriniz makul ve yapılabilir. Size çok teşekkür ederim. Bu arada size inşaatı süren kültür merkezimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. İvedilikle bu kültür merkezimizi bitirmeye çalışıyoruz. Kültür merkezi, sizlerin de emrinde olacak. Okullar ciddi şekilde faydalanacak. 6-7 ay içerisinde bu binayı bitmeye yakın bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Gerekli finansmanı bulursak 6-7 ay içinde açacağız. Bulamazsak 9-10 ayı bulacaktır. Kültür merkezimizin açılışı, artık çok uzak değil" ifadesini kullandı.

"Nezaketinize teşekkürler"

Okul aile birlikleri adına söz alan Salih Dede Anadolu Lisesi Temsilcisi Işın Yıldız da, Başkan Yiğit'e bir araya gelmelerine vesile olduğu için teşekkür etti. Yıldız, "Daha önce hiç böyle bir etkinlik düşünülmemişti. Nezaketiniz için, bizleri misafir ettiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Çok incesiniz. Okullarımızda yaşadığımız sorunlarla ilgili ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. 'İhtiyacınız nedir' diye ilk kez soruldu. Üst üste nezaket silsilesiydi. Burada da sorabilirdiniz. Ama hiç bir okulu dillendirmeden herkes isteğini kağıda yazarak bildirdi" şeklinde konuştu.

Yiğit: "Eğitim çok önemli"

Türkiye'de çok büyük bir sosyal çöküntü olduğuna vurgu yaparak sözlerine devam eden Başkan Onur Yiğit, çöküntünün sebebinin de eğitimsizlik olduğunu ifade etti. "Eğitim bu yüzden çok kıymetli" diyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceği, çocuklarımıza vereceğimiz eğitimle şekillenecek. ya çok kötüye, ya da çok iyiye gideceğiz. Eğitimsiz bir toplum, suç işleyen bir toplum, kadınına, çocuğuna, yaşlısına şiddet uygulayan bir toplum ve hepimiz burada yaşıyoruz. Bu hepimize bir zarardır. O yüzden biz bunu değiştirmek için çalışıyoruz. Benim siyaset yapma amacım da bu. Siyasete, 'siyasi kariyer elde edeyim' diye girmedim. 'Toplumu nasıl daha ileriye götürebiliriz', 'İnsanlara nasıl dokunuruz' hayalleriyle girdim. Zaten insanlara dokunamazsam yaptığım belediye başkanlığının da bir anlamı yok. O yüzden birlikte mücadele ederek zorlukların üstesinden geleceğiz."