Balçova\'da Ağaçlık Alanda Yangın

İzmir'in Balçova ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelerarası Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın, çevredekilere de bir süre panik yaşattı.

Yangın nedeniyle çevredeki tekne ve karavanlar da bölgeden uzaklaştırıldı.