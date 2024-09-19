Balık Avında Bereket: 58 Bin Çift Palamut

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Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından 18 günde Bandırma Balık Hali'ne getirilen palamut miktarı 58 bin 355 çifte ulaştı.

Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne 18 günde 58 günde 355 çift palamut getirdi. Hale, 200 kasa hamsi, 283 kasa istavrit, 4 bin 670 kasa sardalya ve 1080 kasa da bako geldi.

Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor.

Balıkçı Ali Çakıroğlu, AA muhabirine, yeni sezonda yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını ve en çok palamut avlandığını ifade eden Çakıroğlu, "Müsilajdan önceki senelerde olduğu gibi hamsi, istavrit, sardalya ve palamut balığı bol geliyor. Bu durum fiyata yansıdı. Sardalya'yı 100, istavriti 100-150, hamsiyi 150-200, palamudun üç tanesini ise 250 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Çakıroğlu, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.