Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.07.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkan Sak, Habur Çayı'nda kaybolduktan sonra cansız bedeni bulundu ve dualarla toprağa verildi.

Habur Çayı'nda yaşamını yitiren 28 yaşındaki Erkan Sak, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde Habur 2 köyünde, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık avlamak için gittiği Habur Çayı'na düşerek kaybolan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 28 yaşındaki Erkan Sak, son yolculuğuna uğurlandı.

Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak Devlet Hastanesi Morgu'nda Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Gece saatlerinde köyüne getirilen Sak için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende dualar edildi. Helallik alınmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 Temmuz'da Habur Çayı'nda balık avladığı sırada suya düşerek kaybolan Erkan Sak için AFAD, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri günler boyunca arama kurtarma çalışması yürütmüş, Sak'ın cansız bedenine kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında ulaşılmıştı.

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otopsi, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray’da Trump’ı utandıran ’bahis’ skandalı Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran 'bahis' skandalı
Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı
11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı Yazdığı not bomba 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba
Greenwood’dan Cristiano Ronaldo itirafı Greenwood'dan Cristiano Ronaldo itirafı
Galatasaray’dan Greenwood ve Trossard’ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro’luk transfer Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

15:37
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor Vatandaşa yedireceklerdi
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi
15:10
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 16:04:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Erkan Sak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.