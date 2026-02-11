Balıkçı Mustafa Ünlü, Fatsa'da Toprağa Verildi - Son Dakika
Balıkçı Mustafa Ünlü, Fatsa'da Toprağa Verildi

11.02.2026 17:32
Karasu sahilinde cansız bedeni bulunan balıkçı Mustafa Ünlü, memleketinde defnedildi.

İSTANBUL'dan aldığı tekneyle Ordu'ya dönerken Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde cansız bedeni bulunan balıkçı Mustafa Ünlü (63), bugün Fatsa'da toprağa verildi.

Olay, 9 Şubat'ta Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, Mustafa Ünlü'ye ait olduğu tespit edildi. Ünlü'nün, İstanbul'dan aldığı balıkçı teknesinin Ordu'ya dönerken denizde alabora olduğu öne sürüldü. Teknenin batmış olma ihtimaline karşı, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ünlü'nün cenazesi bugün memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne getirildi. Mustafa Ünlü, Yalıköy Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Mustafa Ünlü'nün ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

