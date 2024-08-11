Güncel

Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar görsel şölen sundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.

Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.