Balıkesir Ayvalık\'ta 150 Evler\'deki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Balıkesir Ayvalık'ta 150 Evler'deki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 150 Evler Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasar oluşturdu, çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
150 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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