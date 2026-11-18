Balıkesir Balya'da otomobil traktörle çarpıştı, 1 kişi öldü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Balya ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında traktör ile otomobil, Güngörmez mevkisi Balya Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yanındaki kişi yaşamını yitirdi, yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Güngörmez mevkisi Balya Kavşağı'nda meydana geldi. G.M.'nin kullandığı 10 AAR 444 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü G.M. yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından G.M., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. G.M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise savcının incelemelerinin ardından Balya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü S.K. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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