Balıkesir Bandırma'da yağ fabrikası yangınında can kaybı olmadı - Son Dakika
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Balıkesir Bandırma'da yağ fabrikası yangınında can kaybı olmadı

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Balıkesir Bandırma\'da yağ fabrikası yangınında can kaybı olmadı
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Balıkesir Bandırma'da Edincik Mahallesi'ndeki yağ fabrikasında çıkan yangına 6 ekip müdahale ediyor. Kaymakam Recep Öztürk, yangının nedeninin bilinmediğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, AA muhabirine, yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.

Kaynak: AA
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