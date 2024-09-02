Balıkesir Barosu, Adli Yıl Açılışı için Atatürk Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni Gerçekleştirdi

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Balıkesir Barosu, 2024-2025 Adli Yıl Açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Balıkesir Baro Başkan Yardımcısı Avukat Bilge Başaran, tarafından Anıta çelenk kondu. Avukat Başaran burada yaptığı konuşmada Yeni Adli yılda da hukukun üstünlüğünü bağımsız yargıyı ve mesleği savunmaya devam edeceklerini söyledi:

Başaran; "Hukuk, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzenidir; dolayısıyla talebimiz, topyekün adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir.

Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir.

Her yıl söylediğimiz gibi, bu yılda önemle ve altını çizerek ifade etmek isteriz ki, diploma makinası haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan, stajyer avukatların hakim savcı yardımcıları gibi devletten ücret alarak staj süreçlerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelinin geliştirilerek meslek alanlarını genişletecek yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olacak şekilde düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenleme yapılmadan, CMK ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun olacak şekilde belirlenmeden, yargı faaliyetlerinde KDV oranı düşürülmeden, CMK ve Adli Yardım sisteminde ise tamamen kaldırılmadan, avukatların diğer yargı görevlileri ile emeklilikte yaşadığı ağır eşitsizlik ortadan kaldırılmadan, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin kullanımından ve haliyle adil yargılamadan bahsedilemez.

Yargı sistemimizin sorunları karşısında, yeni adli yılda da, yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Program günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.