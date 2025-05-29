Balıkesir Belediye Başkanı Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) – Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burada Ekrem Başkanımızın olması gerekirken şu anda maalesef Zeydan Başkanımız başkanvekili olarak devam ediyor. Bizde hep beraber bütün belediye başkanlarımızla burada olacağız. Hep beraber bu emaneti devam ettireceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, TBB Olağan Meclis Toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Akın şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Belediyeler Birliğinin olağan toplantısı var. Burada diğer kademeler, başkanvekilliği, birinci başkanvekilliği, ikinci başkanvekilliği, encümen üyelerimiz ve diğer yönetimdeki birimlerdeki arkadaşlarımızın seçimi olacak. Aynı zamanda mali durumla ilgili açıklamalar olacak, bununla ilgili raporlar sunulacak. Onun için buradayız. Tabii burada Ekrem Başkanımızın olması gerekirken şu anda maalesef Zeydan Başkanımız başkanvekili olarak devam ediyor. Bizde hep beraber bütün belediye başkanlarımızla burada olacağız. Hep beraber bu emaneti devam ettireceğiz."