Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Esenyurt'a Destek: Tutuklama Siyasi Bir Davadır

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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Akın, "Esenyurt'taki vatandaşlarımızın iradesini hiçe sayan bu yanlış usul ve uygulama derhal düzeltilmelidir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Akın paylaşımında, "Bir Belediye Başkanının yeri-yurdu belli iken sabaha karşı evinin basılarak gözaltına alınması ve tutuklu yargılanması, davanın usul ve yasaya aykırı şekilde ilerlediğini ve siyasi bir dava olduğunu göstermektedir. Esenyurt'taki vatandaşlarımızın iradesini hiçe sayan bu yanlış usul ve uygulama derhal düzeltilmelidir" dedi.