Balıkesir Bigadiç\'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter, 2 uçak ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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