Balıkesir Bigadiç Turfullar\'da iki katlı evin çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Balıkesir Bigadiç Turfullar'da iki katlı evin çatısındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Turfullar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turfullar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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