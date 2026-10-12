Balıkesir Burhaniye\'de zeytin tesisi yangınında büyük hasar oluştu, itfaiye söndürdü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir zeytin işleme ve depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskele Mahallesi'nde zeytin işleme ve depolama tesisi olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.