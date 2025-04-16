Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Geçen Yılı Değerlendirdi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üst yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda geride kalan bir yılı değerlendirdi. Yol arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akın, kentin hak ettiği değere ulaşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Üst yönetimiyle toplantı yapan Akın, göreve geldiği günden bugüne geçen bir yılı değerlendirerek, emeklerinden dolayı daire başkanlarına teşekkür etti. Kamuoyuna açık iş ve işlemleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına özellikle teşekkürlerini ileten Akın, ilerleyen günlerde planladığı "1. Yıl Balıkesir Buluşması"nda hayata geçirdiği tüm projelerle ilgili kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Akın, halkın en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri ve belediye hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Genel Sekreter Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda kenti kalkındıracak çalışmalar ve projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.