Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle sahur yapan Başkan Akın, yurt ve ulaşım sorunlarına çözüm sözü verdi. Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarının yetersizliği ve barınma sorunları üzerinde durarak, en kısa sürede çözüm üreteceklerini belirtti.

05.03.2025 15:34
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(BALIKESİR) - Sahurda Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin evine konuk olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, öğrencilerin yurt talebiyle ilgili olarak çok yakın zamanda bu mağduriyetin giderileceğini ve yeni alınan otobüslerle şehir merkezi-kampüs hattında yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşacağını belirtti.

Akın, sahurda, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim gören Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Üzeyir Acaroğlu ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Buğra Yılmaz'ın öğrenci evine misafir oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Akın, daha sonra gençlerle birlikte mutfağa girerek öğrencilere yemek yaptı. Gençlere, üniversite anılarından da bahseden Akın, Balıkesir'i öğrenci dostu şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yer sofrasında sahur yapan Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken öğrencilere davetlerinden dolayı teşekkür etti.

Balıkesir'de öğrencilerin zaman geçirebileceği, sosyalleşeceği ve ders çalışabileceği sosyal yaşam alanlarda yetersizlik olduğunu dile getiren Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak bu açığı en hızlı şekilde gidermeye başladıklarını sözlerine ekledi. Akın, kentte sosyal hayatın canlandırılması gerektiğini de belirterek, öğrencileri Balıkesirspor'a destek vermeye davet etti.

Yurt ve ulaşım sorunu çözülüyor

Kentte öğrenciler için yurtların yeterli olmadığını, artan kiralar ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle de ev bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, Akın'a öğrenci yurdu projesi olup olmadığını sordu. Öğrencilerin barınma talebine ilişkin olarak Akın, "Balıkesir'de kesinlikle yurt yapma zorunluluğumuz var. Seçimden önce de bunun vaadini vermiştik. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Üniversitelerin yaşayan kampüs olması gerektiğini aktaran Akın, şehir merkezi-kampüs hattı üzerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu da çözümlediklerini belirtti. Satın alınan yeni otobüslerin çoğunun söz konusu hat üzerinde hizmet vereceğini söyleyen Akın, kendi yönetimi süresince asla eğitimden tasarruf yapmayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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