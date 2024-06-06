Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 22 Mavi Bayraklı Plajı Hazırlıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 22 Mavi Bayraklı Plajı Hazırlıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 22 mavi bayraklı plajını yaz sezonuna hazırlıyor. Ekipler, plajlarda kum eleme, temizlik ve tesis kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtiyor.

06.06.2024 12:47  Güncelleme: 13:22
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 22 mavi bayraklı plajını yaz sezonuna hazırlıyor.

Ekipler, kentin mavi bayraklı 22 plajında gerçekleştirdiği kum eleme, yabani ot ve çevre temizliğinin yanı sıra; iskele, soyunma kabini, duş üniteleri ve tuvalet kurulumlarına hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına düzenli olarak sezon boyunca devam edecek.

Vatandaşlar temizlik çalışmalarına ilşkin memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sakinur Duru Çakırmanoğlu: "Düzen burada çok güzel. Kumsalın temizlenmesi harika. Çünkü 10 senedir böyle bir şeyler olmuyordu burada, geldiğim için çok yakından biliyorum. Duşların olması çok güzel. Kabinler koyuyorlar buraya belediye tarafından. Bunlar güzel şeyler."

-Ulaş Ağan: "Kum eleniyor, temizleniyor, duşlar kuruluyor. Gayet iyi, güzel ve memnunuz."

-Ziya Akbalık: "Temiz, ağaçlar dikilmiş, pislikler temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Çok mutlu olduk."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 22 Mavi Bayraklı Plajı Hazırlıyor - Son Dakika
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