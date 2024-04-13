Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Antalya\'daki Teleferik Kazasına Destek Veriyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 14 personel ve 4 araç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere bölgeye gitti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere gece saatlerinde bölgeye hareket etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla kaza bölgesine giden ekipler; ipli kurtarma konusunda uzman 14 personel ve 4 araçtan oluşuyor. Gece saatlerinde Balıkesir'den yola çıkan kurtarma ekipleri, sabah saatleri itibarıyla ulaştıkları kaza bölgesinde, Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda göreve başladı.