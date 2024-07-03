Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanal gerçeklikle Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturuyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan çocukları sanal gerçeklik gözlüğüyle Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturuyor. İvrindi ilçesi Soğanbükü ve Yağlılar Mahalleleri'nden başlayan proje, diğer kırsal mahallelerde de devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz mevsimi boyunca kırsal mahallelere gidip VR gözlüklerle çocuklara sanal olarak Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıracak. İvrindi ilçesi kırsal Soğanbükü ve Yağlılar Mahalleleri'nden başlayan proje kapsamında ilk kez sanal gözlükle buluşan çocuklar, eğlenceli ve verimli bir şekilde zaman geçirdi.

Çocuklarla ilgili güzel bir etkinlik yapıldığını dile getiren Yağlılar Köyü Muhtarı Refik Yaytepe de "Çocuklarımız mutlu oluyor. İnşallah devamı daim olur. Böyle güzel sosyal etkinlikler bu zamanda lazım" dedi.