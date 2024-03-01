Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü'nde Kurtarılan Martı Doğal Ortamına Salındı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü'nde Kurtarılan Martı Doğal Ortamına Salındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü\'nde Kurtarılan Martı Doğal Ortamına Salındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı, Dalış Köyü'nde görevli Burak Gürcan tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı. Martının suyun içinde çırpınışlarını fark eden Gürcan, hayvana zarar vermeden misinayı ve sahte maketi çıkardıktan sonra martıyı yeniden doğaya bıraktı. Gürcan, insanların denizde ve deniz kıyısında bıraktıkları kopan misinalar ve sahte maketlerin martılar ve kediler için ölümcül bir tuzak olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

01.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme ve misinasına takılan martı kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Gömeç Dalış Köyü açıklarında uçamayan ve boğulmak üzere olan martı, Dalış Köyü'nde görevli Burak Gürcan'ın dikkati sayesinde kurtarılarak yeniden hayata döndürüldü.

Martının suyun içindeki çırpınışlarını gören Gürcan, denize atlayarak hayvanı kıyıya çıkardı. Gürcan, martının misina ipine dolandığını ve at-çek (spin) balık avcılarının kullandığı kancalı sahte maket yeme yakalandığını fark etti.

Hayvana zarar vermeden misinayı ve sahte maketi gagasından çıkaran Gürcan, daha sonra onu yeniden doğaya saldı.

Gömeç'in su altı güzelliklerini dünyaya tanıtmak ve dalış eğitimi vermek için görev yapan Gürcan, yaptığı açıklamada, "Lütfen, kopan misinalarınızı, sahte maketlerinizi denizde ve deniz kıyısında bırakmayın. Martı ve kediler için ölümcül bir tuzak olabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü'nde Kurtarılan Martı Doğal Ortamına Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü'nde Kurtarılan Martı Doğal Ortamına Salındı - Son Dakika
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