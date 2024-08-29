Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Zumba Dersleri Sunuyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Zumba Dersleri Sunuyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için haftanın üç günü ücretsiz zumba dersleri düzenliyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen derslere yaklaşık 600 kadın katılıyor.

29.08.2024 09:37  Güncelleme: 10:37
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Haydi, Sende Hareket Et" projesi ile kadınlar için haftanın üç günü, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde ücretsiz olarak zumba dersleri düzenliyor.

Balıkesirli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ücretsiz zumba derslerinde; hem streslerini atıyor hem de zinde kalıyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 09.00'da ve akşam 19.20'de olmak üzere ikişer seans olarak gerçekleştirilen derslere yaklaşık 600 kadın katılım sağlıyor.

Antrenör Evrim Demir, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'ın desteğiyle ücretsiz yapılan, kadınlarımıza özel bir proje. Kadınlarımızla beraber sabah ve akşam seansları yapıyoruz. Yaklaşık 600 tane öğrencimiz var. Sabah ve akşam seansları ile birlikte hem eğleniyoruz, eğlenirken de kalori yakıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bahaneler kalori yakmaz; haydi, sen de hareket et" dedi.

Zumba derslerine katılan kadınlardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Şennur Günaydın: "Ocak ayından bu yana fitness sporuna geliyordum ve zumbaya da devam ediyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, kadınlar için. Bence çok güzel bir durum bu. Kadınlar da kendilerine sosyal alan yaratmalı. Burada çok güzel zumba sporunu gerçekleştiriyoruz ve güzel bir kalori yapıyoruz. Bunun için Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz."

-Öznur Çağan: "Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'a da teşekkür ediyoruz bu projeyi bizlere sunduğu için. Biz memnunuz, diğer kadınları da bekliyoruz."

-Ayşe Özörmenoğlu: "Çok harika ve güzel bir ortamdı. Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'a çok teşekkürler. Bu spor faaliyetleri benim daha çok hoşuma gitti. Özellikle bunun için çok teşekkür ederim. Ailece biz sporu çok seviyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Zumba Dersleri Sunuyor - Son Dakika

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