Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinin kırsal mahallelerinde su ve altyapı sorunlarına çözüm üretecek - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinin kırsal mahallelerinde su ve altyapı sorunlarına çözüm üretecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Karesi ilçesinin kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek su ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini belirtti. Öztürk, muhtarların ve vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak altyapı projelerini hızla tamamlayacaklarını söyledi.

10.08.2024 13:22  Güncelleme: 15:18
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(BALIKESİR) - Karesi ilçesinin kırsal mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini söyledi.

Daha önce Karesi merkez mahalle muhtarlarını dinleyen BASKİ Genel Müdürü Öztürk, iki gün süren kırsal mahalle toplantılarında ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetler hakkında notlar aldı.

Balıkesir'in yıllardan beri çözülemeyen alt yapı sorunlarını kalıcı olarak gidermeyi amaçladıklarını belirten Öztürk "Kırsalda yaşanan sorunların takipçisiyiz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın su ve altyapıya dair ihtiyaçlarını bizlere iletiyorlar. Halkımızın talepleri bizim önceliğimiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'ın, altyapı projelerinin hızla tamamlanması konusundaki talimatları doğrultusunda biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Su ve altyapı projelerinin hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı muhtarlarımıza aktardık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinin kırsal mahallelerinde su ve altyapı sorunlarına çözüm üretecek - Son Dakika

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