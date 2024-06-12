Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethaneleri temizliyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurbanı Bayramı öncesinde ibadethanelerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan ibadethane temizlik ekibi, program dahilinde her gün farklı ibadethaneleri temizliyor. Cami ve cemevleri titizlikle temizleyen ekip; tazyikli sıcak suyla halıları yıkıyor, fayansları ve camları siliyor, tuvaletleri temizliyor ve her yeri dezenfekte ediyor.

İbadethanelerin temizliği, belirli periyotlarla Kurban Bayramı'nın ardından da devam edecek.